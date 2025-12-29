https://news.day.az/azerinews/1806084.html Siqaretlərin aksiz dərəcəsi artırılır Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan tütün məmulatları üzrə aksiz dərəcələri artırılacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Siqaretlərin aksiz dərəcəsi artırılır
Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan tütün məmulatları üzrə aksiz dərəcələri artırılacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, siqarilla (nazik siqarlar), tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzedicilərinin 1000 ədədinə 9,5 manat artırılaraq 55,0 manat aksiz dərəcəsi tətbiq ediləcək.
