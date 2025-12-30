https://news.day.az/politics/1806513.html Стало известно, где и когда пройдет Саммит глав государств СНГ Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в городе Туркменбаши, который расположен на побережье Каспийского моря. Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
