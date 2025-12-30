В Азербайджане продлен срок акцизной льготы на импорт реактивного топлива

Продлен срок действия льготы по акцизному налогу, применяемой при импорте отдельных товаров.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, срок действия льготы по акцизным ставкам при импорте топлива марки TC-1 для реактивных двигателей, а также другого топлива для реактивных двигателей, продлен на один год.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане повышается дорожный налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.