В Азербайджане продлен срок акцизной льготы на импорт реактивного топлива

Продлен срок действия льготы по акцизному налогу, применяемой при импорте отдельных товаров.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, срок действия льготы по акцизным ставкам при импорте топлива марки TC-1 для реактивных двигателей, а также другого топлива для реактивных двигателей, продлен на один год.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане повышается дорожный налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
