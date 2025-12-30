Утвержден новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана
Утвержден новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики:
"начальник главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции Азербайджанской Республики
заведующий отделом финансов социальных сфер Министерства финансов Азербайджанской Республики
директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
член правления Общественного объединения "Правовой анализ и исследования"
член правления Азербайджанского национального форума НПО
председатель Президиума Азербайджанской культурной ассоциации "Симург"
член правления Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"", - говорится в документе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре