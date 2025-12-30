https://news.day.az/sport/1806373.html Серхио Рамос может вернуться в европейский футбол Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Actu Foot, интерес к 39-летнему футболисту проявляет французская "Ницца". Отмечается, что между сторонами уже идут переговоры, а намерения клуба рассматриваются как серьезные.
Сообщается, что "Ницца" изучает возможность подписания контракта с испанским центральным защитником, который нацелен на возвращение в европейский футбол.
Последним клубом Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в начале декабря текущего года.
