Серхио Рамос может вернуться в европейский футбол

Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Европе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Actu Foot, интерес к 39-летнему футболисту проявляет французская "Ницца". Отмечается, что между сторонами уже идут переговоры, а намерения клуба рассматриваются как серьезные.

Сообщается, что "Ницца" изучает возможность подписания контракта с испанским центральным защитником, который нацелен на возвращение в европейский футбол.

Последним клубом Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в начале декабря текущего года.