За управление мопедом без мотошлема вводится штраф

В Азербайджане будут установлены новые штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами, световыми приборами и звуковыми сигналами.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, управление мопедом без надетого или застёгнутого мотошлема, а также перевозка на мопеде пассажиров без мотошлема либо с незастёгнутым мотошлемом повлечёт наложение штрафа в размере 40 манатов.

Кроме того, к административной ответственности будут привлекаться лица, управляющие велосипедом, велосипедом с подвесным двигателем и другими транспортными средствами с аналогичными характеристиками (за исключением мопедов), за нарушение правил дорожного движения.

В частности, штраф в размере 40 манатов будет применяться за:

несоблюдение сигналов светофора или регулировщика;

перевозку пассажира или груза, препятствующих управлению транспортным средством;

нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части;

управление транспортным средством без удержания руля либо с нарушением правил использования защитных шлемов;

эксплуатацию неисправного транспортного средства;

создание препятствий движению пешеходов;

непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим преимущественное право проезда.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.