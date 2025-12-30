Интернет в Азербайджане подорожает?

В социальных сетях высказываются различные мнения о возможном повышении цен на интернет-тарифы со следующего года.

Как передает Day.Az, в связи с этим в Trend обратился к ООО "Aztelekom".

В компании сообщили, что на данный момент у компании отсутствуют какие-либо решения о повышении интернет-тарифов.

"Сообщаем для информации, что в случае если в тарифах будут предусмотрены изменения, абоненты будут уведомлены об этом как минимум за 30 дней через официальные каналы коммуникации", - добавили в компании.