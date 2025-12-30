https://news.day.az/society/1806269.html Интернет в Азербайджане подорожает? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В социальных сетях высказываются различные мнения о возможном повышении цен на интернет-тарифы со следующего года. Как передает Day.Az, в связи с этим в Trend обратился к ООО "Aztelekom". В компании сообщили, что на данный момент у компании отсутствуют какие-либо решения о повышении интернет-тарифов.
