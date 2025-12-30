https://news.day.az/world/1806233.html Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале ограниченной военной операции в провинции Хадрамаут после захвата порта Аль-Мукалла Южным переходным советом (STC) в Йемене. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на коалицию.
@В целях обеспечения безопасности в ходе ограниченной военной операции мы призываем мирных жителей эвакуироваться из района порта Аль-Мукалла", - говорится в сообщении.
