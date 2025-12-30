Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале ограниченной военной операции в провинции Хадрамаут после захвата порта Аль-Мукалла Южным переходным советом (STC) в Йемене.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на коалицию.

@В целях обеспечения безопасности в ходе ограниченной военной операции мы призываем мирных жителей эвакуироваться из района порта Аль-Мукалла", - говорится в сообщении.