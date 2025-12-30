Минздрав обратился к населению

Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с праздничными и выходными днями.

Как сообщает Day.Az, в целях охраны здоровья населения и предотвращения распространения инфекционных заболеваний министерство призвало граждан в предстоящие праздничные и выходные дни уделять особое внимание соблюдению санитарно-гигиенических правил.

"В частности, лицам, относящимся к группе повышенного риска, рекомендуется при участии в массовых мероприятиях и нахождении в закрытых помещениях с большим скоплением людей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и строго соблюдать гигиену рук. Кроме того, для укрепления иммунной системы целесообразно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

Министерство здравоохранения призывает каждого гражданина ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила личной гигиены, а также защищать себя и окружающих от возможных рисков заражения.

Не будем забывать, что здоровье - это наша общая ответственность", - говорится в обращении.

