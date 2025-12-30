Трамп за размещение турецких войск в Газе

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным размещение турецких военных в секторе Газа в рамках миротворческой наблюдательной миссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на брифинге с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы будем обсуждать это, и если это хорошо, я думаю, что это хорошо... Турция была великолепной, и он (Эрдоган - ред.) был превосходен, насколько я понимаю. Для меня он всегда был очень хорошим (лидером - ред.)", - заявил глава Вашингтонской администрации, комментируя вопрос размещения миротворцев в палестинском анклаве.