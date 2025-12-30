США ожидают присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям

Саудовская Аравия со временем присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

Американский лидер отметил, что процесс расширения круга участников соглашений пойдет "довольно быстро". "Саудовская Аравия ведет себя очень хорошо. Насколько я понимаю, они сделали все, о чем мы могли просить, чтобы они поладили с Израилем", - сказал Трамп.

Президент США выразил уверенность в том, что Эр-Рияд официально закрепит свои отношения с еврейским государством. "Они будут [ладить], и в какой-то момент они подпишут Авраамовы соглашения", - подчеркнул он.