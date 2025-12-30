https://news.day.az/world/1806228.html Волна холода охватит США и Европу - ВИДЕО В ближайшие дни волна холода ожидается на востоке США. Как передает Day.Az, синоптики сообщают, что циклон каснется также в значительной части европейской территории Евразии.
Волна холода охватит США и Европу - ВИДЕО
В ближайшие дни волна холода ожидается на востоке США.
Как передает Day.Az, синоптики сообщают, что циклон каснется также в значительной части европейской территории Евразии.
На опубликованном в сети видео показано предполагаемое движение циклона, который принесет резкое понижение температуры и холодные воздушные массы в указанные регионы.
