Волна холода охватит США и Европу

В ближайшие дни волна холода ожидается на востоке США.

Как передает Day.Az, синоптики сообщают, что циклон каснется также в значительной части европейской территории Евразии.

На опубликованном в сети видео показано предполагаемое движение циклона, который принесет резкое понижение температуры и холодные воздушные массы в указанные регионы.