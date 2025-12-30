Эстония и Азербайджан нацелены на рост железнодорожных грузоперевозок

Эстония и Азербайджан видят потенциал для расширения грузоперевозок в железнодорожной сфере и цифровой интеграции.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил коммерческий директор Эстонских железных дорог (AS Eesti Raudtee) Артур Райхман.

Он отметил, что железнодорожное сотрудничество между Эстонией и Азербайджаном в настоящее время весьма скромное. "Объем грузоперевозок невелик - около 1% от общего, при этом потоки преимущественно идут из Азербайджана в Эстонию. Мы стремимся изменить эту ситуацию, выявив возможности для перевозок в обратном направлении и существенно увеличив общий объем грузопотока. Эстония представила свой опыт в области информационных технологий, который рассматривается как перспективное направление для сотрудничества. Конкретной отправной точкой для цифрового партнерства может стать внедрение цифрового обмена существующими данными о грузоперевозках, а затем - обмен информацией о перемещении грузовых вагонов в режиме реального времени", - сказал А. Райхман.

По его словам, хотя обсуждалась возможная интеграция Эстонии в Средний коридор, пока отсутствуют конкретные транспортные проекты, использующие этот маршрут.

А.Райхман добавил, что идет активная работа над разработкой соответствующих проектов.