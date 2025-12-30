МВД Азербайджана обратилось к гражданам

В праздничные дни наблюдается рост числа граждан, направляющихся из столицы в регионы страны, а также выезжающих в путь накануне отдыха. Это, в свою очередь, приводит к увеличению транспортной загруженности на дорогах и повышению вероятности дорожно-транспортных происшествий. Для предотвращения нежелательных ситуаций и минимизации рисков в дни отдыха важно быть более внимательными и ответственными, соблюдая простые правила.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел к гражданам, отправляющимся в поездки в праздничные дни.

Отмечается, что следует обратить внимание на следующее:

- проверить техническое состояние автомобиля;

- выезжать в путь в ранние часы;

- не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения или сонливости;

- пользоваться ремнями безопасности;

- выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий;

- соблюдать правила обгона и маневрирования;

- избегать любых факторов, отвлекающих внимание.

