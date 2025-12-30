Завершён важный этап по расширению возможностей цифровых платежей в общественном транспорте при поддержке первого цифрового банка страны Birbank. Благодаря технологической инфраструктуре, внедрённой Birbank, стало возможным применение технологии бесконтактной оплаты (NFC) на всех автобусных маршрутах города Баку, включая маршруты, обслуживаемые ООО "Baku Bus", а также на всех станциях ЗАО "Бакинский метрополитен".

Проект был реализован в сотрудничестве с ООО "K Group" (BakıKart) и на сегодняшний день полностью завершён. Таким образом, с сегодняшнего дня все пассажиры общественного транспорта в Баку могут оплачивать проезд с помощью местных банковских карт любых банков, поддерживающих бесконтактную оплату (NFC). В результате в системе общественного транспорта столицы сформирована полноценная цифровая платёжная среда.

Нововведение охватывает не только клиентов Kapital Bank/Birbank, но и весь банковский сектор в целом, предоставляя возможность бесконтактной оплаты также клиентам других банков. Кроме того, новая система продолжает поддерживать платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay, а также приложения Birbank, BakıKart и m10, обеспечивая пользователям свободу выбора и максимальное удобство.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.