За это действие грозит штраф до 7 000 манатов

За поджог посевных площадей будут установлены новые штрафы.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, за поджог посевных площадей физические лица штрафуются в размере от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 6 000 манатов.

Согласно законопроекту, за поджог посевных площадей физические лица будут штрафоваться в размере от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов или, если применение этих мер признано недостаточным с учётом обстоятельств и личности нарушителя, им может быть назначено административное задержание на срок до одного месяца; юридические лица - от 5 000 до 6 000 манатов.

В случае повторного совершения указанного нарушения в течение одного года с момента вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут штрафоваться в размере от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов или, при необходимости, могут быть помещены под административное задержание на срок от одного до двух месяцев; юридические лица - от 6 000 до 7 000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.