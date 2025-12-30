Азербайджан не признает независимость Тайваня - МИД
Азербайджан не признает независимость Тайваня.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос СМИ о ситуации вокруг Тайваня.
Он отметил, что поддержание мира и стабильности в регионе является важным фактором международной безопасности. Позиция Азербайджанской Республики по политике единого Китая неизменна, ясна и последовательна.
"Азербайджан не признает независимость Тайваня. Мы поддерживаем мирное урегулирование спорных вопросов в рамках международного права, в частности, на основе принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул А.Гаджизаде.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре