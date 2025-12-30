Десятки тысяч семей в Азербайджане получили соцпомощь

Семьям, получающим адресную социальную помощь, выплачена единовременная сумма в размере 200 манатов.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года каждой семье, получающей адресную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, была выплачена единовременная материальная помощь в размере 200 манатов.

Указанные выплаты были перечислены Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) на счета соответствующих семей. В общей сложности помощь охватила 76 103 семьи, или 337 932 члена семей.

Ранее ГФСЗ 10 декабря осуществил выплату пенсий по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчыванской Автономной Республике, 19 декабря - пенсий пенсионерам, проживающим в других регионах, а также лицам, которым пенсии назначены на льготных условиях, а 25 декабря - пособий, стипендий и адресной социальной помощи.

Таким образом, все социальные выплаты за декабрь уже полностью завершены.