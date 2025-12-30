Birmarket продолжает подводить итоги масштабной лотереи среди пользователей маркетплейса. Очередной крупный приз - автомобиль Kia K5 Sport - был официально передан своему владельцу.

Вторым победителем автомобиля стал Эльвин Алиев. Он принял участие в лотерее, оформив заказ через мобильное приложение Birmarket. За покупку ему были автоматически начислены лотерейные шансы, по итогам розыгрыша которых и был определён победитель.

Во время вручения автомобиля Эльвин Алиев отметил удобство приложения Birmarket и прозрачность механики лотереи, подчеркнув, что участие не требует дополнительных действий со стороны пользователей.

Ранее, в рамках лотереи, первый автомобиль - Hyundai Sonata Hybrid - был передан Хейри Гасымовой.

Напомним, что условия участия в лотерее Birmarket остаются простыми:

за каждые 10 AZN покупки через мобильное приложение начисляется 1 шанс ;

покупки через мобильное приложение начисляется ; при получении заказа в пункте выдачи предоставляется +10 дополнительных шансов ;

; новым пользователям при первой покупке также начисляется +10 дополнительных шансов.

Отметим, что на маркетплейсе Birmarket пользователям доступен широкий ассортимент товаров, включая электронику, товары для красоты и дома.

Лотерея Birmarket продолжается. В ближайшее время будут объявлены обладатели других крупных призов, включая квартиру в Sea Breeze и ещё один автомобиль - Avatr 07 Pro.

Скачивайте мобильное приложение Birmarket, совершайте покупки, участвуйте в лотерее и не упустите шанс стать победителем следующих крупных призов.