В некоторых частях этих районов Азербайджана не будет света

Сегодня в отдельных частях Билясувара и Лянкярана ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, в ОАО "Азеришыг"сообщили, что 30 декабря на территории Билясуварской электрической сети на подстанции 110/35/10 кВ будут проводиться ремонтные работы на трансформаторе мощностью 20 МВА. В связи с этим с 12:00 до 13:00 в ряде населенных пунктов района, а также на отдельных участках городской территории подача электроэнергии будет ограничена.

Кроме того, на территории Лянкяранской электрической сети запланированы ремонтные работы на городской воздушной линии № 4 напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции 110/35/10 кВ "Лянкяран-2". В связи с этим с 12:30 до 14:30 будет приостановлена подача электроэнергии на улицах Музаффара Насирли, Шекер Аслан, Видади, Шахина Мамедова, Самеда Вургуна и Ширали Ахундова.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.