https://news.day.az/society/1806277.html Сегодня в Азербайджане короткий рабочий день Сегодня в Азербайджане установлен сокращенный рабочий день. Как сообщает Day.Az, завтра в стране будут отмечаться День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. Согласно статье 108 Трудового кодекса, в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на один час.
