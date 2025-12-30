Сегодня в Азербайджане короткий рабочий день

Сегодня в Азербайджане установлен сокращенный рабочий день.

Как сообщает Day.Az, завтра в стране будут отмечаться День солидарности азербайджанцев мира и Новый год.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

Сокращенный рабочий день в предпраздничные дни не влияет на размер заработной платы - работники получают оплату в полном объеме.

Отметим, что с завтрашнего дня в стране начинается пятидневный период выходных, а 5 января станет первым рабочим днем нового года.