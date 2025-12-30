Какой будет погода в праздничные дни?

Обнародован прогноз погоды на 31 декабря - 2 января.

Об этом Day.Az сообщили в Гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове

31 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер 15-18 м/с, временами усилится до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем - 7-10° тепла.

1 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер 15-18 м/с, временами усилится до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем - 4-7° тепла.

2 января возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер 15-20 м/с, временами усилится до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 3-5° тепла.

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре

31 декабря преимущественно без осадков, однако с вечера 31 декабря до утра 2 января временами ожидаются осадки. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° мороза, днем - 0-5° тепла. Ночью и утром на некоторых дорогах гололёд.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском, Агдамском, Дашкесанском, Гядабейском и Гёйгёльском районах

Преимущественно без осадков, однако с вечера 31 декабря до вечера 2 января в некоторых местах ожидаются осадки, снег. Местами будет туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 6-11° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла. Ночью и утром на некоторых дорогах гололёд.