В Тбилиси состоялся вечер классической музыки, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

В Азербайджанском культурном центре имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси прошел вечер классической музыки, приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира и 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая на вечере заместитель директора музея Лейла Алиева отметила важность мероприятия.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев поздравил гостей с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Он рассказал о высоком уровне дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Грузией и подчеркнул важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Дипломат рассказал об успехах, достигнутых Азербайджанским государством в 2025 году, и оценил парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в США 8 августа, как самое успешное событие года. Он пожелал, чтобы 2026 год был успешным для нашей страны и нашего народа.

Затем выступила Заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, отметив, что подобные мероприятия играют важную роль в пропаганде национального культурного наследия и популяризации молодых талантов.

Музыкальный вечер продолжился интересной концертной программой.

Учащиеся 11-летней музыкальной школы номер 8 имени Кара Караева и студенты Бакинской музыкальной академии исполнили отрывки из произведения У. Гаджибейли.

Образцы классических музыкальных произведений, представленные молодыми талантами, были встречены публикой с большим интересом и аплодисментами.

Мероприятие было признано значимым событием с точки зрения пропаганды межкультурного диалога и музыкального наследия Азербайджана в Грузии.