Необычный новогодний декор появился в центре Минска

В Минске огромный БелАЗ нарядили к Новому году.

Как сообщает Day.Az, соответствующими кадрами поделились пользователи в соцсетях.

На видео видно, что самосвал украшен гирляндами, а на его крыше установлены два белорусских флага.