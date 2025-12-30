https://news.day.az/world/1806226.html Необычный новогодний декор появился в центре Минска - ВИДЕО В Минске огромный БелАЗ нарядили к Новому году. Как сообщает Day.Az, соответствующими кадрами поделились пользователи в соцсетях. На видео видно, что самосвал украшен гирляндами, а на его крыше установлены два белорусских флага.
