Названы смартфоны с лучшим временем работы от одного заряда

Флагманский смартфон OnePlus 15 занял первое место в рейтинге автономности, составленном изданием GSMArena, из устройств, вышедших в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство показало лучший результат в комплексном тесте активного использования, продержавшись 23 часа 7 минут. Второе и третье места заняли Oppo Find X9 Pro и iQOO 15 соответственно, что демонстрирует лидирующие позиции современных флагманов в энергоэффективности. В текущем году сразу несколько устройств преодолели психологический рубеж в 20 часов активной работы.

Эксперты связывают такой прогресс с активным внедрением инновационных кремний-углеродных (Si/C) аккумуляторов, которые позволяют размещать батареи емкостью более 7000 мАч в корпусах стандартных смартфонов. Технология пока остается дорогостоящей, поэтому ее преимущества в основном доступны в топовых моделях.

Десятку лидеров также разделили Honor Magic8 Lite и iPhone 17 Pro Max. Для пользователей, которым особенно важно время в режиме разговора, специалисты рекомендуют обратить внимание на Realme GT 8 Pro и iQOO 15, а также отмечают достойные результаты Xiaomi 17 Pro Max в соответствующих тестах.