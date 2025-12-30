Деза на мангале: кому нужно разгонять фейк про "горящие" дома в Карабахе?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о фейках про "горящие" дома в Карабахе.

Day.Az представляет публикацию:

Иногда смотришь видео и с первых секунд понимаешь: сейчас будет не происшествие, а "шок-контент". Недавнее видео из Кенгерли, где якобы "чуть не сгорел целый дом", - отличное тому подтверждение.

Итак, Агдамский район, село Кенгерли. Человек врубает камеру, театрально наводит фокус на стену собственного дома. Голос - с той самой интонацией "я предупреждал", которую в наших широтах часто путают с гражданской ответственностью. "Вчера ночью произошло... хотел снять и просветить... ребенок мангал зажег... стена вот в таком состоянии... пенопласт внутри... если огонь попадет - за 5 минут все сгорит...". И дальше - ключевая сцена: обещание поджечь и показать, что "оно горит". Для убедительности, контент же.

Тут, правда, начинается не кино, а реальность. Потому что ничего не загорается: материал обшивки дома просто плавится, как плавится все, что долго греют открытым огнем. Даже металл, если вдруг кто не знал.

И вот в этот момент весь пафос ролика тихо осыпается. Потому что вместо "сенсации" получается обычная история про фейк и нарушение правил безопасности. Почему мангал вообще оказался вплотную к стене? Почему "ребенок", если верить автору, получил доступ к открытому огню у фасада жилого дома? Почему выбран именно этот угол - самый опасный и самый удобный для съемки "разоблачающего" контента? В итоге парень расплавил облицовку дома, а дальше попытался за БОЛЬШИМ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ спрятать собственную безалаберность.

Парень хотел хайпануть - парень хайп получил. В дело вмешалось МЧС, которое популярно объяснило, что класс облицовочного материала как раз и предусматривает, что он НЕ ГОРИТ. Специально, чтобы разного рода криворукие блогеры не сожгли дома, ни свои ни чужие. Сотрудники МЧС выехали на место, изучили ситуацию, посмотрели документы, еще раз посмотрели фасад - и не нашли ничего, что подтверждало бы апокалиптические выводы автора видео. Не было ни возгорания, ни распространения огня, ни угрозы дому. Было нарушение элементарных правил обращения с открытым огнем. И, судя по всему, было желание превратить собственную неосторожность в общественный скандал.

Самое ироничное во всей истории - комментарий отца автора видео. Человека, который живет в этом самом доме, говорит спокойно и прямо: дом нормальный, условия есть, жалоб нет. И этим одним предложением рушит весь этот видеофейк. В сухом остатке мы имеем типичную историю нашего времени. Сначала нарушили элементарные правила, потом включили камеру, а дальше решили, что ответственность можно переложить на стройку, материалы и "кого-нибудь сверху". Не получилось, не фартануло.

Остается только один и, пожалуй, самый главный вопрос. Ладно, этот горе-блогер, с ним все понятно. Но вот все те каналы, паблики, группы, которые распространяли - и часто осознанно - это видео, намеренно сеяли панику и по сути, распространяли дезинформацию - ЗАЧЕМ это делать? Что это - неумение или нежелание разбираться, прежде чем кричать?

Давайте прямо: это глупость или провокация?