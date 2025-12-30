Выпадет ли снег в Азербайджане в Новый год?

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможна пасмурная погода, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет время от времени усиливаться.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит +3...+5°С, днем +9...+12°С. Атмосферное давление понизится с 759 до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако к вечеру в некоторых горных районах местами ожидаются осадки, возможен снег. Ночью и утром возможен туман. Западный ветер местами будет время от времени усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от −1°С до +4°С, днём +8...+13°С; в горах ночью −5...−10°С, в высокогорьях −10...−15°С, днём от −3°С до +2°С.

Ночью на некоторых горных участках дорог возможна гололедица.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az