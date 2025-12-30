Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить поздравительное письмо на последнем пленарном заседании осенней сессии парламента 2025 года.

Предложение было принято аплодисментами.