Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Day.Az, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить поздравительное письмо на последнем пленарном заседании осенней сессии парламента 2025 года.
Предложение было принято аплодисментами.
