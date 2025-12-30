В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

С 1 января на заседании Тарифного совета были утверждены предельные цены на 237 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию, снижены предельные цены на 5 лекарственных средств, а также с целью обеспечения надежных поставок внесены изменения в предельные цены на 53 лекарственных средства в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров № 209 от 3 июня 2015 года, и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного (ценового) совета от 21 июля 2015 года.

Согласно решению, полный перечень лекарственных средств, для которых утверждены предельные цены с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества и страны-производителя, размещен на официальном интернет-сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

