Гибридные автомобили показали повышенный риск гибели при ДТП

Водители гибридных автомобилей значительно чаще погибают в авариях, чем водители в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, что может быть связано с сочетанием в гибридах бензиновых двигателей с электродвигателями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом написала газета The Times со ссылкой на экспертов.

По их мнению, повышенная смертность вызвана сочетанием бензиновых двигателей, аккумуляторов и электродвигателей, которые сложнее контролировать, и они более подвержены возгоранию.

Автор статьи отмечает, что аварийным службам также требуется проходить специальное обучение и иметь специальное оборудование для борьбы с возгоранием гибридных автомобилей.

В марте 2025 года американский автопроизводитель Ford объявил об отзыве нескольких тысяч гибридных автомобилей Ford Kuga plug-in после того как выяснилось, что в автомобилях присутствует серьезный риск короткого замыкания, который потенциально сильно увеличивает риск возгорания, говорится в материале.

Эксперты также считают, что дополнительными рисками служат более высокий вес гибридных автомобилей. Так, дополнительный вес аккумуляторов и электродвигателей изменяет динамику автомобиля и распределение энергии при столкновениях.