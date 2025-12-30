https://news.day.az/world/1806436.html В Японии произошло землетрясение В Японии 30 декабря произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5, сообщается на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологического центра (EMSC). Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, подземные толчки были зафиксированы в 17:12 по местному времени (12:12 по бакинскому времени) у островов архипелага Рюкю.
