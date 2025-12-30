Киноакадемия Азербайджана провела торжественную церемонию награждения "Qızıl Pəri – 2025"

По инициативе Гильдии профессиональных кинорежиссёров, при поддержке Гильдии актёров и Гильдии продюсеров, Киноакадемия Азербайджана провела торжественную церемонию награждения профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) - 2025 в области кино и телевидения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие состоялось в Конференц-концертном центре имени Фикрета Амирова при университете "Хазар" и собрало ведущих представителей кино- и телеиндустрии страны - режиссёров, актёров, продюсеров, сценаристов, кинокритиков и деятелей культуры.

Премия Qızıl Pəri отмечает лучшие профессиональные работы года, внося вклад в развитие национального кинематографа и телевизионного искусства, а также способствует поддержке и признанию творческих достижений азербайджанских кинематографистов.

Победителями премии Qızıl Pəri - 2025 стали следующие номинанты:

1. Лучший полнометражный фильм: "Жизнь кажется прекрасна" - режиссерВагиф Мустафаев - "Азербайджанфильм";

2. Лучшая режиссёрская работа: Асиф Рустамов - за фильм "Мраморный холод" - "Азербайджанфильм", БМЦ, ОТВ;

3. Лучший продюсер: Орман Алиев - "Тагиев.Нефть" - БМЦ;

4. Лучший оригинальный сценарий: Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных мертвецов" - "Уджгарфильм";

5. Лучшая операторская работа: Орхан Аббасов - за фильм "Жизнь кажется прекрасна" и "Марьям" - "Азербайджанфильм";

6. Лучшая работа художника: Сабухи Атабабаев - за фильм "Тагиев-Нефть" БМЦ;

7. Лучшая оригинальная музыка: Азер Гаджиаскерли - за фильм "Марьям", "Азербайджанфильм";

8. Лучший актер: Хикмет Рагимов- в фильме "Жизнь кажется прекрасна" - "Азербайджанфильм";

9. Лучшая актриса: Шелале Шахвеледгызы - сериал ТВ "Сезон скорпиона" - ОТВ;

Лучший сериал: "Сезон cкорпиона" - режиссер Эмиль Гулиев, продюсер Ялчын Вердиев - ОТВ;

11. Лучший дебютный фильм: "Прощай, Шмидт!" - режиссер Али-Саттар Гулиев - "Мозалан";

Лучший короткометражный художкственный фильм "Девичья башня" - режиссер Агамехти Агаев;

13. Лучший документальный фильм: "Товарищи по оружию" - режиссер Низами Аббас - "Салнаме";

14. Лучший короткометражный документальный фильм - "Шуша, ты свободна!" режиссер Джавидан Шерифов, продюсер Орман Алиев - БМЦ

15. Лучший режиссёр (документальный фильм) - Фариз Ахмедов за фильм "Последний" - БМЦ

16. Лучший анимационный фильм: "Наргиз" режиссер Масуд Панахи - "Перифильм"

17. Лучший телефильм (худож.): "Последний" - режиссер Рамиз Гасаноглу АзТВ

18. Лучший телефильм (докум.): "Времена года" - режиссер Парвиз Гасанов, АзТВ

19. Лучший короткометражный телефильм (докум.) "Азыхская пещера" режесср

Мазахир Гашимов - СБС

20. Лучший режиссёр телефильмов - Ровшан Исах - "Как сон"- АТВ

21. Лучший монтаж - Аскер Рагимов -за фильм "Жизнь кажется прекрасна" - "Азербайджанфильм"

22. Лучший художник по костюмам - Вюсал Рагимов - за фильм "Тагиев-Нефть" - БМЦ

23. Лучший гримёр - Адиля Фаррухова - за фильма "Жизнь кажется прекрасна" - "Азербайджанфильм"

24. Лучший звукорежиссер - Тариель Гасанзаде - за фильм "Жизнь кажется прекрасна" - "Азербайджанфильм"

25. Лучший "Фильм-портрет" - "Во имя народа. А.Керим-бек Мехмандаров"

режиссер Явер Рзаев - "Азербайджанфильм"

26. Лучший фильм "Кино о кино". - "Мир Оджагова" режиссер Иман Меджидов - Баку ТВ

27. Лучшая кинематографическая работа для детей - "Я, Лала, а также Шерлок Холмс" режиссер Руфат Шахбазов - ОТВ, "КАДЖ Медиа"

28. Лучшая студенческая работа (художественный ) - "100 шагов" - режиссер Ширин Ахмедов - АГУКИ

29. Лучшая студенческая работа (документальный) - "Тень цветов" режиссер Атахан Алиев - АГУКИ

30. Лучшая социальная реклама - "Любовь к Родине" режиссер Ханлар Агаев - АТВ

31. "За вклад в развитие национального телевидения" - журналист Гулу Магеррамлы (по решению Правления Гильдии Кинорежиссеров)

32. "За вклад в развитие национального кинематографа" - писатель, сценарист, режиссер Анар Рзаев (по решению ПравленииГильдии кинорежиссеров)

Оргкомитет Qızıl Pəri принял решение наградить пять номинантов специальными дипломами:

1 Создателям фильма "Холодное солнце": режиссер Эльшан Зейналлы, сценарист и продюсер Садагят Керимова "За успешное экранное воплощение мультикультурализма и национально-нравственных ценностей "За успешную творческую деятельность"

2. Режиссёру фильма "Годы с учителем Насир" Бабеку Аббасзаде - "АРАНФИЛЬМ";

3. Туркану Гусейну, режиссёру фильма "Последное фото" - "ЧИНАРФИЛЬМ";

4. Султану Аббасбейли, режиссёру анимационного сериала "Балаш" - "АНИМА ЦЕНТР";

5. Сабина Хагвердиева, режиссер телефильмов "Лампа" и "Здравствуй, Земля!" - ОТВ

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az