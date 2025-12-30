Утвержден дополнительный протокол в области профессионального образования между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон в связи с этим.

Согласно закону, утвержден "Дополнительный протокол к Протоколу о сотрудничестве в области профессионального образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики от 19 февраля 2021 года", подписанный в Баку 23 сентября 2025 года.