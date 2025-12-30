Гасан Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Гасан Султан оглу Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству 1-й степени" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.