https://news.day.az/officialchronicle/1806455.html Гасан Зейналов награжден орденом «За службу Отечеству» Гасан Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Гасан Зейналов награжден орденом «За службу Отечеству»
Гасан Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, Гасан Султан оглу Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству 1-й степени" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре