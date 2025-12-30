Средний коридор может дать импульс трансграничному развитию финтеха

Развитый Средний коридор способен стимулировать рост финтеха на международном уровне, увеличить торговые потоки и углубить экономическую интеграцию.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

"Для цифровизации коридора необходимы механизмы обмена данными через границы и управление цифровой инфраструктурой, сопровождаемые своевременной координацией и межсекторальным подходом. Взаимное признание лицензий будет полезным и может сочетаться с подходом, реализованным в проектах mBridge и Aperta, направленных на трансграничное торговое финансирование и открытый банкинг (с участием Грузии)", - говорится в докладе АБР.

Аналитики банка отмечают, что сотрудничество на базе финтеха между странами Среднего коридора - Азербайджаном, Китаем, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Турцией - может стать новой финансовой инфраструктурой в рамках более широкого перспективного подхода CAREC (Региональное экономическое сотрудничество стран Центральной Азии).

"Концепция Среднего коридора может превратиться в интересное финтех-предложение для других стран региона. Потенциал регионального сотрудничества на базе финтеха вдоль Среднего коридора может быть интересен даже самым скептически настроенным к реальной пользе трансграничного финтех-сотрудничества. Выявление финтех-энейблеров и действий в рамках дорожной карты Среднего коридора может стать отправной точкой для создания трансграничной "песочницы", вовлечения более широкого круга региональных органов власти и продвижения общих принципов открытого банкинга через соответствующие региональные форумы", - подчеркивается в докладе.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, TITR) - это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы. Этот сухопутный маршрут позволяет обойти более длинные морские пути и напрямую связывает Восточную Азию, включая Китай, с Европой.