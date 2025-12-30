Названы города мира с самыми дорогими отелями на Новый год

Американский Майами-Бич назван городом с самыми дорогими в мире отелями на Новый год. Об этом говорится в исследовании платформы бронирования Cheap Hotels, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, средняя стоимость трех ночей в гостиницах Майами-Бич (с 30 декабря по 2 января) составляет около 1,1 тысячи долларов. На втором месте оказался Рио-де-Жанейро, Бразилия, три ночи там обойдутся на 15 долларов дешевле. А замыкает тройку лидеров Нью-Йорк, США, где стоимость ниже, чем в Майами, на 23 доллара.

В десятку самых дорогих также попали Эдинбург (Великобритания), Сидней (Австралия), Вена (Австрия), Канкун (Мексика), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Париж (Франция).