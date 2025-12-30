За незаконное использование этого слова можно получить штраф

Будут внесены изменения в диспозицию штрафов за незаконное использование слова "адвокат".

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, за использование наименования "адвокат" с целью получения дохода лицом, не получившим статус адвоката в порядке, предусмотренном Законом "Об адвокатах и адвокатской деятельности", на физических лиц налагается штраф в размере от 200 до 300 манатов, на должностных лиц - от 600 до 800 манатов.

В соответствии с законопроектом, за использование лицом, не являющимся членом Коллегии адвокатов, с целью получения дохода в отношении себя либо в наименовании своей организации слова "адвокат", выражений с его использованием, а также их перевода на другие языки, физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица - от 600 до 800 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.