ОПЕК+ может продлить приостановку увеличения добычи нефти

Страны-члены ОПЕК+ проведут видеоконференцию 4 января, на которой рассмотрят решение о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Ожидается, что ОПЕК+ на своем заседании сохранит запланированную паузу в добыче на фоне растущих признаков глобального переизбытка нефти", - заявляют источники.

В 2025 году фьючерсы на сырую нефть подешевели на 17% и приближаются к самому большому годовому падению со времен пандемии 2020 года на фоне увеличения поставок как со стороны ОПЕК+, так и со стороны других организаций, говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что Международное энергетическое агентство прогнозируют рекордный избыток нефти в 2026 году.