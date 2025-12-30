Пострадавшие от мин будут обеспечены медпомощью за счет госбюджета

В сфере охраны здоровья населения будут расширены права лиц, пострадавших в связи с деятельностью по разминированию.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об охране здоровья населения", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с Законом "О деятельности по разминированию" пострадавшие будут обеспечиваться специализированной медицинской помощью в учреждениях государственной системы здравоохранения за счет средств государственного бюджета (а в случае, если услуги предусмотрены в пакете в соответствии с Законом "О медицинском страховании" - за счет средств обязательного медицинского страхования).

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что с 15 по 21 декабря на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 145 противопехотных мин, 46 противотанковых мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.