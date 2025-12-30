Водителей мопедов будут штрафовать за хулиганство

Водителей мопедов, совершающих хулиганство на дорогах, будут штрафовать.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Под дорожным хулиганством понимаются преднамеренные действия водителя мопеда, которые публично нарушают общественный порядок и спокойствие граждан, демонстрируют явное неуважение к обществу и сопровождаются систематическим нарушением правил дорожного движения.

К таким действиям относятся:

организация гонок с участием двух и более транспортных средств;

управление транспортным средством с поднятыми над дорогой колесами;

резкое ускорение с постоянным трением колес о дорожное покрытие, сопровождающееся шумом или оставлением следов шин (не учитываются случаи трения и следов при экстренном торможении для предотвращения ДТП).

За такие нарушения водителям грозит штраф от 500 до 750 манатов с лишением права управления транспортным средством на 1 год или административный арест от 15 дней до 1 месяца с ограничением права управления на тот же срок, в зависимости от обстоятельств и личности нарушителя.

При повторном нарушении в течение года штраф составит от 750 до 1 000 манатов с лишением права управления на 2 года или административный арест на 1-2 месяца с таким же ограничением.

Если при совершении этих действий скорость движения превышала 60 км/ч, штраф увеличивается до 2 000-4 000 манатов с лишением права управления на 2 года или административным арестом на 1-2 месяца.

Законопроект был принят в третьем чтении.