Варданяна снова наградили за «гуманизм»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Пыль в глаза - это любимое развлечение наших соседей. Красивые названия, мишура и слепящий люрекс, за которыми прячется унылая правда.

Накануне армянские СМИ и соцсети порадовали общество новостью о том, что некое международное телевидение Euromedia24 присудило Рубену Варданяну звание "Выдающийся гуманист". Новость была подана так, что создавалось ощущение, будто какая-то авторитетная международная медиакомпания оценила несуществующие заслуги Рубика, ожидающего приговора за свои деяния в Баку. На самом деле, помпезное название Euromedia24 не имеет к Европе никакого отношения. Это армянский медиахолдинг, хотя и это определение не точно, потому что это просто новостной портал откровенно антиправительственной направленности. За счет кого портал существует и на чьи деньги раздает награды, информации нет. Однако судя по замеченным в зале лицам, нетрудно догадаться, кто платит за банкет.

Церемония вручения премий была организована уныло, и, что характерно, на лицах собравшихся читался какой-то испуг. Тут засветились все сливки реваншистского лагеря - Сейран Оганян, Армен Ашотян, и прочая шушера. Все старались делать вид, что присутствуют на каком-то значимом событии международного звучания. Но это у них плохо получалось. На лицах, повторим, были, скорее, испуг и скрытое беспокойство, чем радость за премируемых. Будто каждый примеривал на себя нынешнюю участь Рубика. И это неудивительно. Тот же Оганян не может не понимать, что справедливое наказание за содеянные преступления рано или поздно настигнет и его, и на какой-то будущей церемонии такую же награду будут передавать его бесполезному адвокату.

От имени семьи Варданянов награду приняла болтливый адвокат семейства Сирануш Саакян. Дежурные фразы и вымученные улыбки, на экране - слезливые кадры "гуманистической" биографии Варданяна.

Налицо очередная попытка привлечь внимание широкой общественности к судьбе Рубика. Но широкой общественности на Варданяна наплевать. Как и на Самвела Карапетяна, который тоже сидит за решеткой, только в Ереване. Семейки и того, и другого распространяют в Сети видео о гуманизме и беспросветном патриотизме обоих. Плебеям рассказывают, сколько миллионов тот и другой потратили на то, чтобы армяне жили распрекрасно. Кто сколько церквей построил, сколько рабочих мест открыл. Пропагандистские ролики прямо соревнуются между собой на предмет того, кто больше любит армян и "арцах". Но обществу на эти сказки наплевать. От того, что Варданян спонсировал армянизацию албанского храма где-то в Карабахе, армянам лучше жить не стало. Мошеннические схемы Карапетяна тоже не принесли им молочных рек в кисельных берегах.

Еще меньше вся эта трескотня значит для международной аудитории. Рубик Варданян для международной аудитории - это, прежде всего, российский миллиардер, занимавшийся с западными партнерами темными делами и отказавшийся от гражданства, чтобы не попасть под антироссийские санкции. Рубик никак не попадает под любимые Западом определения "политзаключенного", "узника совести" и тому подобное, не за что зацепиться для его защиты. Вот и приходится каким-то "международным телевидениям" в Ереване устраивать за хороший гонорар шоу с ничего не значащими наградами, чтобы был лишний повод напомнить о Варданяне и его "благолепии".

Ну, напомнили, и что? Ничего для Варданяна не изменится.