Отпускные теперь будут рассчитываться иначе

Изменяется порядок расчета средней заработной платы за время отпуска.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено предложенными изменениями в Трудовой кодекс, вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно закону, средняя заработная плата, выплачиваемая за время отпуска, определяется на основе средней заработной платы за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления отпуска, независимо от того, за какой рабочий год предоставляется отпуск.

Согласно законопроекту, при расчете средней заработной платы за время отпуска частично оплачиваемый социальный отпуск, неоплачиваемый отпуск по инициативе работника, а также месяцы, не полностью отработанные по причинам, не зависящим от работника, будут заменяться ближайшими полностью отработанными календарными месяцами.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.