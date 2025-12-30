В Азербайджане снижен тариф на газ для предприятий по производству железа

В рамках работ по эффективному использованию природных ресурсов страны и созданию производственных предприятий, охватывающих этапы переработки в сфере черной металлургии, снижен тариф на природный газ для отрасли производства железа методом агломерации (окатывания) железных руд и концентратов, а также по технологии прямого восстановления/редукции. Новый тариф утвержден на уровне 200,6 маната за 1000 кубометров с учетом НДС.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Тарифным (ценовым) советом.

Отмечается, что в настоящее время тариф на природный газ для промышленного сектора составляет 240 манатов за 1000 кубометров с учетом НДС. Принятое решение будет стимулировать развитие крупных перерабатывающих предприятий в сфере производства железной руды и формирование цепочки добавленной стоимости в данной отрасли.

Разработка Дашкесанского месторождения железной руды является крупномасштабным проектом, сулящим значительные экономические выгоды для страны. В рамках проекта предусмотрено формирование полной цепочки создания стоимости - от добычи руды до производства железорудного концентрата, его транспортировки по шламопроводу и, на завершающем этапе, производства окатышей. Реализация проекта будет способствовать снижению зависимости от импорта, расширению экспортных возможностей, созданию новых рабочих мест и развитию ненефтегазового сектора экономики.

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.