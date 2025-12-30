В Карабахе и Восточном Зангезуре вводятся льготы на подключение к электросетям

В Карабахе и Восточном Зангезуре введены льготы на подключение к электрическим сетям.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Тарифным советом на основании предложений ОАО "Азеришыг".

Согласно решению, подключение бытовых абонентов, а также нежилых объектов с потребляемой мощностью до 20 кВт к действующей электрической сети напряжением 0,4 кВ по однофазной схеме будет осуществляться бесплатно.

Для бытовых абонентов с потребляемой мощностью свыше 20 кВт и нежилых объектов с мощностью до 200 кВт при подключении к сети 0,4 кВ по трехфазной схеме предусмотрена скидка в размере 65%.

Кроме того, бесплатным будет подключение нежилых объектов с потребляемой мощностью до 200 кВт (от сети среднего напряжения) и свыше 200 кВт, а также строительных объектов производителей электроэнергии к электрическим сетям низкого и среднего напряжения по трехфазной схеме.

Отмечается, что предоставленные льготы и освобождения направлены на упрощение и удешевление процесса подключения к электросетям, поддержку заселения освобожденных территорий и стимулирование предпринимательской деятельности.

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.