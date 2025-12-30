Стали известны детали инцидента с азербайджанским танкером в Турции

Из-за ветреных погодных условий, наблюдавшихся в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже у побережья Флории в Стамбуле, якорная цепь танкера "Кяльбаджар" зацепилась за винт находящегося поблизости турецкого танкера "Алатепе".

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Закрытом акционерном обществе "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

О происшествии незамедлительно были проинформированы соответствующие структуры. В соответствии с действующими инструкциями на место происшествия был привлечен персонал портовой инспекции.

В настоящее время служебными сотрудниками на обоих судах проводятся необходимые технические работы, продолжаются мероприятия по безопасному освобождению якорной цепи.

На момент инцидента груз на судне отсутствовал.

Ситуация находится под контролем, каких-либо опасений за безопасность экипажа нет.

Подробная информация о ходе спасательных работ будет предоставлена дополнительно.

Ранее мы сообщали, что азербайджанский и турецкий танкеры подали сигнал бедствия у берегов Стамбула.