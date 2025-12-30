https://news.day.az/society/1806391.html Азербайджанский и турецкий танкеры подали сигнал бедствия у берегов Стамбула - ВИДЕО Азербайджанский и турецкий танкеры подали сигнал бедствия у берегов Стамбула. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Азербайджанский и турецкий танкеры подали сигнал бедствия у берегов Стамбула - ВИДЕО
Азербайджанский и турецкий танкеры подали сигнал бедствия у берегов Стамбула.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
"После поступления информации о соприкосновении танкера KALBAJAR длиной 141 метр и танкера ALATEPE длиной 115 метров в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже, а также с учетом того, что суда находились вблизи берега, к месту происшествия были оперативно направлены береговая аварийно-спасательная команда Главного управления береговой безопасности Министерства транспорта и инфраструктуры и буксир KURTARMA-9", - отметили в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре