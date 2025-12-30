Азербайджанский и турецкий танкеры подали сигнал бедствия у берегов Стамбула.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

"После поступления информации о соприкосновении танкера KALBAJAR длиной 141 метр и танкера ALATEPE длиной 115 метров в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже, а также с учетом того, что суда находились вблизи берега, к месту происшествия были оперативно направлены береговая аварийно-спасательная команда Главного управления береговой безопасности Министерства транспорта и инфраструктуры и буксир KURTARMA-9", - отметили в ведомстве.