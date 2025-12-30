В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и газ

В соответствии с законами "Об электроэнергетике" и новым Законом "О газоснабжении", вступающим в силу с 1 января 2026 года, с целью сбалансированного распределения между потребителями постоянных расходов независимо от уровня потребления был установлен фиксированный тариф.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Тарифным (ценовым) советом.

Отметим, что взимание с абонентов ежемесячных фиксированных платежей за электроэнергию и природный газ применяется во многих странах. В международной практике введение фиксированных платежей имеет важное значение для покрытия расходов на содержание инфраструктуры, оказание услуг и другие операционные затраты, независимо от объема потребляемой электроэнергии и природного газа.

Тарифным (ценовым) советом установлен ежемесячный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 1 маната для населения и небытовых потребителей, потребляющих электроэнергию по однофазной схеме электроснабжения, и 3 манатов - для небытовых потребителей, потребляющих электроэнергию по трехфазной схеме электроснабжения.

Ежемесячный фиксированный тариф на природный газ установлен в размере 1 маната для населения и небытовых потребителей, подключенных к бытовым газовым установкам, и 3 манатов - для небытовых потребителей, подключённых к промышленным газовым установкам.