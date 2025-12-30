Президент Ирана поручил провести переговоры с протестующими

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел провести переговоры с протестующими.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Ирана на своей странице в социальной сети "X".

Отмечается, что законные требования протестующих будут выслушаны, и правительство сделает все возможное для устранения проблем и принятия соответствующих мер.

Президент Ирана отметил, что заботы граждан входят в число основных задач правительства. В стране на повестке дня стоят решительные шаги по проведению реформ в денежно-банковской системе и обеспечению сохранения покупательной способности населения.

Следует отметить, что вчера участники иранского рынка провели акции протеста против ежедневного обесценивания иранской валюты (иранского риала) по отношению к иностранным валютам.

В последние дни иранский риал продолжает терять стоимость по отношению к иностранным валютам в Иране. Вчера (29 декабря) 1 доллар США по официальному курсу Центрального банка стоил 755 тысяч риалов, но на черном рынке его продавали за 1,4 миллиона риалов.