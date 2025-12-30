В WhatsApp появилась новая функция

Пользователи бета-версии WhatsApp для iOS получили расширенный инструмент для управления памятью в чатах. Обновленная функция позволяет точечно выбирать типы данных для удаления и сразу видеть, сколько места каждый из них занимает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI).

Вместо простого подтверждения очистки приложение теперь предлагает детальный интерфейс. На первом этапе доступны быстрые опции - удалить все сообщения или все, кроме избранных. При выборе очистки медиафайлов открывается второй экран, где можно отдельно отметить документы, фотографии, видео, аудиозаписи, стикеры и голосовые сообщения. Рядом с каждой категорией отображается занимаемый ею объем памяти, а внизу показан суммарный размер данных, которые будут стерты.

Разработчики уделили особое внимание защите от случайной потери информации. Интерфейс четко объясняет, какие материалы будут затронуты, и отдельно уточняет статус сообщений, отмеченных "звездочкой". Функция доступна как из информации о конкретном диалоге, так и из общего списка чатов.

Пока нововведение распространяется среди участников бета-тестирования версии 25.37.10.72.

О сроках выхода функции в стабильном обновлении не сообщается.