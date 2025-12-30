КНР обязала производителей микросхем использовать китайское оборудование

Власти КНР ввели обязательное требование о 50-процентном использовании отечественного оборудования производителями микросхем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

"Китай требует от производителей микросхем использовать не менее 50% оборудования отечественного производства для наращивания производственных мощностей, сообщили три источника, знакомые с ситуацией", - говорится в материале.

По данным агентства, это правило не задокументировано, однако, по словам источников, в последние месяцы власти сообщили производителям микросхем, что они должны доказать в ходе тендеров, что по меньшей мере половина их оборудования будет произведена в Китае.

Таким образом Пекин стремится снизить зависимость от иностранных технологий. Эта тенденция ускорилась после того, как в 2023 году США ужесточили ограничения на экспорт технологий, запретив продажу передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай.